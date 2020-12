Van den Brom raakt speler kwijt aan Atalanta

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Van den Brom ziet Genk-verdediger naar Atalanta vertrekken

22.07 uur: John van den Brom kan bij KRC Genk in het nieuwe jaar niet meer beschikken over de Deense international Joakim Mæhle. De 23-jarige rechtsback stapt over naar Atalanta. Zondag na de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren neemt de Belgische nummer 2 afscheid van hem.

Mæhle verliet in de zomer van 2017 Aalborg voor Genk. In België groeide hij uit tot een vaste waarde. Hij speelde 130 wedstrijden in het Genkse shirt en was hij goed voor zes doelpunten en 22 assists. „KRC Genk is trots om opnieuw een ambassadeur van de club af te leveren aan een top 5-competitie”, liet de clubleiding weten.

Voetbal: Luxemburgo verslaat coronavirus opnieuw

20.35 uur: De Braziliaanse trainer Vanderlei Luxemburgo heeft voor de tweede keer dit jaar afgerekend met het coronavirus. De 68-jarige Zuid-Amerikaan heeft het ziekenhuis mogen verlaten waar hij elf dagen geleden na een nieuwe besmetting was opgenomen. „Ik ben op weg naar huis”, liet de oud-bondscoach van Brazilië op Twitter weten. „Godzijdank heb ik het gehaald. We hebben het virus overwonnen.”

Luxemburgo testte begin juli voor de eerste keer positief op het longvirus, maar vertoonde toen geen symptomen. Op dat moment was hij nog trainer van het Braziliaanse Palmeiras, waar hij in oktober werd ontslagen. Op 11 december werd Luxemburgo met milde verschijnselen opgenomen in een ziekenhuis nadat hij opnieuw positief had getest.

Autosport: Rinus Veekay maakt uitstapje en rijdt 24 uur van Daytona

19.28 uur: Rinus van Kalmthout rijdt eind januari de 24 uur van Daytona. De 20-jarige Nederlander is normaal gesproken actief voor Ed Carpenter Racing in de IndyCar-series, maar mag van zijn team een uitstapje maken.

’Veekay’ komt tijdens de endurance-race uit voor het team van DragonSpeed, dat in de LMP2-klasse actief is. De Hoofddorper deelt een bolide met de Amerikaan Rob Hodes (59), de Canadees Garett Grist (25) en de Brit Ben Hanley (35).

„Mijn doel is om met DragonSpeed te strijden voor de klasse-overwinning op Daytona”, aldus Van Kalmthout. „Wij hebben een sterk rijderskwartet en het team heeft vorig jaar bewezen de eerste plaats te kunnen veroveren. Ik kan niet wachten om mijn endurancedebuut te maken en voor de podiumplaatsen te vechten.”

Voetbal: Vidarsson volgt Hamrén op als bondscoach IJslandse voetballers

17.44 uur: Arnar Thor Vidarsson is de nieuwe bondscoach van de voetballers van IJsland. De 42-jarige trainer is de opvolger van de Zweed Eric Hamrén, die in november na een weinig geslaagd avontuur in de Nations League opstapte.

Vidarsson speelde 52 interlands voor IJsland en werkte als trainer in België bij Cercle Brugge en Lokeren. Sinds 2019 is Vidarsson technisch directeur bij de nationale bond. Voor die functie wordt nu een vervanger gezocht.

IJsland is in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2022 ingedeeld in een groep met onder meer Duitsland.

Voetbal: Hazard keert na blessure terug in selectie Real Madrid

17.05 uur: Eden Hazard maakt woensdag voor het eerst sinds bijna een maand weer deel uit van de selectie van Real Madrid. De 29-jarige Belgische middenvelder liep eind november in de ontmoeting met Deportivo Alavés een spierblessure op en stond daardoor een tijd aan de kant.

Hazard heeft sinds zijn overstap van Chelsea in de zomer van 2019 vaker met blessures te maken gehad. Ook ontbrak hij even vanwege een coronabesmetting.

Real Madrid speelt woensdag tegen Granada.

Voetbal: Middenvelder Huisman (18) langer bij Vitesse

17.04 uur: Daan Huisman van Vitesse heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. De verbintenis, die oorspronkelijk liep tot medio 2022, is met een jaar verlengd. Daardoor staat de 18-jarige middenvelder nu tot medio 2023 onder contract in Arnhem, met een optie voor nog een seizoen.

Huisman tekende afgelopen zomer zijn eerste contract. Na een sterke voorbereiding sloot hij aan bij de A-selectie. Inmiddels staat de teller voor Huisman, geboren in Arnhem en opgegroeid in Huissen, al op acht competitieoptredens en een bekerduel.

„Ik blijf elke dag hard werken”, laat Huisman opgetogen weten. „Alleen door alles te geven en mijzelf open te stellen voor feedback, blijf ik volop in ontwikkeling. Dit is hopelijk pas het begin van nog veel meer mooie momenten.”

Technisch directeur Johannes Spors erkent dat Huisman zich snel ontwikkelt. „Dat heeft hij ook zelf afgedwongen. Door hard te werken, te leren van zijn omgeving en te presteren als hij een kans krijgt, heeft hij zijn contractverlenging verdiend. De kunst is om hard te blijven werken. Dat neemt niet weg dat Daan ook van het moment mag genieten. Als hij zo doorgaat, gaan we nog veel van hem horen.”

Tafeltennis: WK tafeltennis voor landenteams definitief afgelast

16.45 uur: Het WK tafeltennis voor landenteams in het Zuid-Koreaanse Busan gaat vanwege de coronapandemie niet door. De Internationale Tafeltennisfederatie (ITTF) maakte dinsdag bekend dat het toernooi na drie eerdere verplaatsingen nu definitief is afgelast.

Het WK stond aanvankelijk van 22 tot 29 maart 2020 op de kalender. Het toernooi werd vanwege de coronacrisis verplaatst naar juni en daarna naar september en naar februari en maart van 2021. Doordat de situatie in Zuid-Korea is verslechterd en met de Spelen van Tokio deze zomer op het programma, is het niet mogelijk het toernooi voor een vierde keer te verplaatsen, meldt de ITTF.

Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat er geen WK voor teams gespeeld wordt. De Nederlandse tafeltennissters van TeamNL waren geplaatst voor de Championships Division, het hoogste niveau. De tafeltennissers kwamen uit in de tweede divisie.

Voetbal: Anderlecht mist keeper Van Crombrugge 3 maanden door rugoperatie

15.32 uur: Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge wordt dinsdagmiddag geopereerd aan zijn rug. De medische staf van de Brusselse club denkt de aanvoerder drie maanden te moeten missen.

„Bij een recent onderzoek kwam een rugletsel aan het licht, waarvoor een snelle operatieve ingreep de beste oplossing is”, meldt Anderlecht.

„Dit is een tegenvaller, maar het is helaas noodzakelijk”, zegt Van Crombrugge. „Ik ga na de operatie hard werken om er snel weer te staan en de ploeg opnieuw te helpen op het veld. Naast het veld zal ik dat de hele tijd blijven doen. Ik kom sterker terug.”

Voetbal: Mali-internationals van Salzburg testen positief op doping

14.19 uur: Mohamed Camara en Sekou Koita, twee spelers van de Oostenrijkse voetbalclub Red Bull Salzburg zijn positief bevonden bij een dopingcontrole. Dat bevestigde de landskampioen dinsdag. Volgens Salzburg zijn beide Malinese internationals betrapt op het gebruik van een verboden middel dat via een medicijn tegen hoogteziekte in hun lichaam is gekomen.

Camara en Koita waren in november op pad met de nationale ploeg van hun land. Voor een kwalificatieduel om de Afrika Cup was de ploeg afgereisd van Bamako, dat ligt op 350 meter hoogte, naar het 1350 meter hoger gelegen Windhoek in Namibië. Daarbij was hen een medicijn verstrekt dat blijkbaar een verboden bestanddeel bevat. Op 22 november, enkele dagen nadat het duo in Oostenrijk was teruggekeerd, volgde per toeval een controle van de Europese voetbalbond UEFA met een positieve uitslag.

„We zijn er trots op als onze spelers worden opgeroepen door hun land. Maar zeker bij een officiële interland mag je verwachten dat de medische behandeling aan de internationale standaard voldoet en dat artsen vertrouwd zijn met de geldende regels”, meldde RB Salzburgs directeur Stephan Reiter. Hij beloofde beide spelers te ondersteunen wanneer het tot een tuchtzaak komt.

Wielrennen: geen NK veldrijden tijdens lockdown

11:12 uur Er wordt op 10 januari in Zaltbommel niet gestreden om de nationale titels in het veldrijden. Het voor die datum geplande NK gaat niet door. „In verband met de huidige lockdown en de aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus kan het op deze datum niet plaatsvinden”, meldt de organisatie.

In samenwerking met de wielerbond KNWU en de gemeente Zaltbommel wordt nog gekeken of er op een latere datum nog een NK kan worden gehouden, in ieder geval na 19 januari wanneer de huidige lockdown mogelijk afloopt.

Eerder was al besloten de titelstrijd terug te brengen naar één dag door het schrappen van een aantal categorieën. Ook zou er sowieso geen publiek welkom zijn. Zaltbommel kreeg al wel de zekerheid dat het het NK in 2022 mag organiseren.

Tennis: Djokovic niet meer beschikbaar voor spelersraad ATP

07:30 uur Tennisser Novak Djokovic dingt niet meer mee naar een plaats in de spelersraad van de ATP, de bond achter het professionele mannentennis. De nummer 1 van de wereld heeft zich teruggetrokken omdat er volgens een nieuwe regel van de ATP sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Djokovic is ook een van de oprichters van een nieuwe spelersvakbond, de PTPA. Die kwam er nadat de Serviër was opgestapt uit de spelersraad van de ATP.

Ondanks dat besluit nomineerden zijn collega-tennissers hem onlangs als kandidaat bij de verkiezing voor een nieuwe spelersraad. Djokovic ging daarmee akkoord, maar stuit nu op de reglementen. „Helaas is het gezien de nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk dat ik me terugtrek van de kandidatenlijst”, schreef hij op Twitter. „Ik wil geen conflict of onduidelijkheid creëren rond de verkiezing.”