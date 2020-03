Topper tussen PSV en Feyenoord eindigt onbeslist

Gezien de goede vorm van de afgelopen maanden was het niet gek dat Feyenoord ook sterk aan de wedstrijd begon tegen PSV. De Rotterdammers, die in dit jaar nog altijd ongeslagen zijn, kregen de eerste grote kans van de wedstrijd. Robert Bozenik had de bal voor het intikken, maar de 20-jarige spits had het vizier net niet op scherp staan en zag zijn inzet naast het doel vallen.

In de openingsfase kwam PSV in eigen huis haast niet aan voetballen toe. De kopbal van Denzel Dumfries, die net voorlangs het doel van Justin Bijlow vloog, was het enige teken van gevaar van de thuisploeg in het eerste kwartier.

Denzel Dumfries (m) beseft dat hij een grote mogelijkheid heeft laten liggen op PSV op voorsprong te zetten. Ⓒ ANP Sport

De formatie van Dick Advocaat had de wedstrijd onder controle. Het bleef dan ook - op een aantal momenten na - akelig kalm rondom het doelgebied van de bezoekers. Aan de andere kant werd Lars Unnerstall wel aan het werk gezet. De Duitser moest na een ruim halfuur spelen vissen. Eric Botteghin torende boven iedereen uit en knikte de hoekschop van Orkun Kökcü tegendraads met een boogballetje over de goalie van PSV. Ook Cody Gakpo kon op de doellijn de openingstreffer van Feyenoord niet voorkomen. Het was tevens de stand bij rust.

Terwijl enkele PSV’ers toekijken, doet Cody Gakpo (r) een uiterste, maar mislukte, poging om de bal uit het doel te halen. Ⓒ ANP Sport

In het tweede bedrijf kwam PSV direct langszij. Gakpo werd middels een fraaie pass van Jorrit Hendrix richting het doel van Feyenoord gelanceerd. De aanvaller schoof de bal vervolgens in de lange hoek en liet Bijlow kansloos.

Na de treffer van Gakpo waren de rollen ten opzichte van de eerste helft omgedraaid. Nu was het PSV die op de deur van zijn opponent klopte en was het Feyenoord die tot verdedigen gedwongen werd. Tot een uur spelen, toen namen de Rotterdammers het initiatief weer over. Het leidde tot schotpogingen van Ridgeciano Haps, Steven Berghuis en Bozenik, maar telkens kwam Unnerstall met katachtige reflexen, en een kleine dosis geluk, als winnaar uit de strijd.

Een kwartier voor tijd lag het spel voor even stil, omdat de VAR een vermeende handsbal van Dumfries moest bestuderen. Uit de beelden werd het echter niet duidelijk of de captain van PSV de bal met zijn hand toucheerde, geen strafschop dus voor Feyenoord. Er vielen geen doelpunten meer in het Philips Stadion, waardoor de topper in een gelijkspel eindigde.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.