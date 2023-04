Primeur lonkt voor Joseph Oosting bij FC Twente

Na de 4-0 zege op hekkensluiter SC Cambuur kan FC Twente de play-offs om een voorrondeticket van de Conference League niet meer ontgaan. Inmiddels heeft FC Twente ook de kwakkelende nummer vier AZ weer in zicht gekregen en daarmee rechtstreekse plaatsing voor de Conference League-voorrondes. Het gat is nog maar drie punten. En daarmee is een herhaling van het vorige seizoen, toen FC Twente zich ten koste van de Alkmaarders plaatste voor de voorronde van de Conference League en AZ de play-offs moest spelen, een reëel scenario.

De trainerscarrière van Oosting heeft de afgelopen jaren de wind flink in de zeilen gekregen, nadat de Drent eerst een trage start kende. Jarenlang werkte hij in de marge als trainer in het amateurvoetbal en jeugd- en assistent-trainer bij FC Emmen . In 2016 werd hij nog na een blauwe maandag ontslagen bij HHC Hardenberg.

De ster van Oosting begon te stijgen, toen hij in 2019 bij Vitesse, waar hij jarenlang in de academie werkte, de kans kreeg om als interim-trainer Leonid Slutsky op te volgen en dat met veel succes deed. Na die periode fungeerde Oosting twee jaar als assistent van Thomas Letsch, waarna hij in 2021 bij RKC Waalwijk op eigen benen ging staan. Daar presteert hij boven verwachting met een tiende plaats vorig seizoen en een huidige negende plek met uitzicht op deelname aan de play-offs om een ticket voor de voorronde van de Conference League.

Na het belletje van droomkandidaat Peter Bosz dat hij niet beschikbaar was, schakelde FC Twente direct door naar Oosting. Sinds vorige week zijn de partijen al op hoofdlijnen akkoord. Naar verwachting wordt de overgang deze week nog afgerond. Een officiële presentatie zal pas na dit seizoen plaatsvinden, omdat Oosting het seizoen eerst goed wil afsluiten met RKC Waalwijk. Op de voorlaatste speeldag staat nog een saillant affiche op het programma: RKC Waalwijk-FC Twente. Bovendien kunnen de huidige en aanstaande werkgever van de Drent elkaar ook nog tegenkomen in de play-offs.