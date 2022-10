Verstappen in Japan terug op ’heilige’ grond: ’Ik kon het niet geloven’

In 2014 mocht Verstappen junior tijdens de eerste vrije training in Japan het stuur overnemen van Jean Eric-Vergne, die hij een seizoen later opvolgde bij het toenmalige Toro Rosso, het AlphaTauri van nu. „Aan het einde van de sessie was ik on fire, letterlijk”, blikte Verstappen, die ondanks een opgeblazen turbo netjes de twaalfde tijd reed, vrijdag terug.

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

„Maar ik heb vooral mooi herinneringen aan die eerste kennismaking. Het was heel nice, ook al was het niet gemakkelijk om op een uitdagend circuit als Suzuka je vuurdoop te beleven. De eerste keer dat ik naar buiten reed, kon ik niet geloven hoeveel power de auto had. Het was een shock voor het systeem”, aldus Verstappen, die met zijn 17 jaar en drie dagen de jongste coureur ooit werd met officiële kilometers tijdens een F1-weekeinde.

Ervaring

Sinds die bewuste 3 oktober won de nog altijd maar 25-jarige Nederlander maar liefst 31 races en inmiddels mag hij zich zelfs wereldkampioen noemen. In hoeverre hij als coureur is veranderd? „Ik heb vooral meer ervaring. Zowel de goede als de slechte momenten hebben me beter gemaakt. Ik weet nu bijvoorbeeld precies hoe je een weekeinde moet opbouwen. Dat gaat inmiddels heel makkelijk. Toen was ik op dat vlak nog een stuk onzekerder. Ik had op dat moment ook pas een jaar in een single-seater (onder meer Formule 3, red.) gereden. Het verschil tussen toen en nu is wat dat betreft groot.”