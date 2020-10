Basisklant Donny van de Beek pakt volle buit met Manchester United

Van de Beek (23) stapte afgelopen zomer van Ajax naar de Engelse grootmacht. Hij wachtte echter zowel in de Premier League als in de Champions League nog op zijn eerste basisplaats. Tot nu toe kwam de international bij Chelsea nog niet veel aan spelen toe. Volgens trainer Ole Gunnar Solskjaer kwam dat omdat hij enige tijd nodig heeft om zich aan te passen. Nu was er dan wel een basisplaats weggelegd voor Van de Beek.

De Nederlandse international zag dat Mason Greenwood na ruim 20 minuten de score opende na een heerlijk steekpassje van Paul Pogba. Het rook overigens wel naar buitenspel. Ruim een kwartier voor tijd besliste Marcus Rashford het duel definitief door de 2-0 te scoren. Even daarvoor was Van de Beek, die onzichtbaar speelde, naar de kant gehaald. Vier minuten na zijn eerste doelpunt tekende Rashford voor zijn tweede: 3-0. Anthony Martial tekende vanaf de penaltystip voor de 4-0. Rashford bracht in de blessuretijd de eindstand op 5-0.

Neymar moest binnen een half uur geblesseerd naar de kant. Waarschijnlijk met een bovenbeenblessure. Ⓒ EPA

PSG herstelt zich zonder Neymar met zege op Başakşehir

Eerder op de avond wist Paris Saint-Germain zijn eerste zege in de Champions League te pakken. Tegen Istanbul Başakşehir herpakte de verliezend finalist van afgelopen seizoen zich met 2-0, na de nederlaag vorige week tegen Manchester United.

PSG-trainer Thomas Tuchel had direct kopzorgen toen sterspeler Neymar al na 26 minuten naar de kant moest. Hij werd vanwege ogenschijnlijk een blessure vervangen door Pablo Sarabria. Pas in de tweede helft lukte het de Parijzenaars de score te openen. Moise Kean kopte na ruim een uur spelen de 1-0 binnen uit een corner. De huurling van Everton werd de gevierde man bij de Parijzenaars omdat hij niet veel later ook voor de 2-0 zorgde. Kean schoot uit de draai raak.

Kansen voor de Turken waren er voor Deniz Türüç, oud-speler van onder meer Go Ahead Eagles, en Edin Visca. Zij stuitten allebei op PSG-doelman Keylor Navas.

Mitchel Bakker viel in de slotfase nog in bij PSG

