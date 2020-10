PSG herstelt zich zonder Neymar met zege op Başakşehir

PSG-trainer Thomas Tuchel had direct kopzorgen toen sterspeler Neymar al na 26 minuten naar de kant moest. Hij werd vanwege ogenschijnlijk een blessure vervangen door Pablo Sarabria. Pas in de tweede helft lukte het de Parijzenaars de score te openen. Moise Kean kopte na ruim een uur spelen de 1-0 binnen uit een corner. De huurling van Everton werd de gevierde man bij de Parijzenaars omdat hij niet veel later ook voor de 2-0 zorgde. Kean schoot uit de draai raak.

Kansen voor de Turken waren er voor Deniz Türüç, oud-speler van onder meer Go Ahead Eagles, en Edin Visca. Zij stuitten allebei op PSG-doelman Keylor Navas.

Mitchel Bakker viel in de slotfase nog in bij PSG

Paris Saint-Germain heeft nu drie punten in poule H. Istanbul Başakşehir staat na twee nederlagen onderaan. Groepsgenoten Manchester United en RB Leipzig komen later woensdagavond in actie.

