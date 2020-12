Ajacied Kudus terug op trainingsveld

De Ghanese middenvelder, dit seizoen voor het eerst actief in Amsterdam, liep eerder in het duel in de Champions League met Liverpool een blessure aan een knie op. Dat maakte een operatie aan een meniscus noodzakelijk.

Trainer Erik ten Hag liet afgelopen weekeinde al weten dat Kudus mogelijk nog voor de winterstop weer wedstrijden kan spelen.