Ajax breekt contract Ten Hag open

„Beste Ajacieden, handtekening gezet. Op naar meer mooie successen, samen met jullie”, richtte Ten Hag zich via een filmpje op sociale media tot de Ajax-volgers. „We zien de komende jaren met veel vertrouwen tegemoet”, verklaarde Ajax-directeur Marc Overmars. „Ik denk dat het goed is voor Ajax dat de trainer na zo’n succesvol siezoen ook de komende jaren hier actief is. We willen graag doorbouwen.”

Successen

Ten Hag volgde in januari 2018 de destijds ontslagen Marcel Keizer bij Ajax op. Hij kwam over van FC Utrecht. Het afgelopen seizoen werd de 49-jarige coach met Ajax kampioen van Nederland. Daarnaast werd de nationale beker gewonnen. De Amsterdammers baarden vooral ook opzien in Europa door de halve finales van de Champions League te halen. Daarin ging het net mis. In blessuretijd werd Ajax alsnog door Tottenham Hotspur uitgeschakeld.

Ten Hag werd dit jaar verkozen tot beste trainer van de Eredivisie en ontving de daarbij behorende Rinus Michels Awards. Een prijs die hij drie jaar geleden ook al bij FC Utrecht won.

Architect

Ajax-directeur Overmars liet in april van dit jaar tegenover De Telegraaf al weten met Ten Hag in gesprek te zijn over contractverlenging. Overmars is samen met onder anderen Ten Hag de architect van het sprankelende elftal dat wereldwijd bewondering oogstte door grootmachten als Real Madrid en Juventus in de Champions League uit te schakelen. „Erik is tot op heden erg succesvol en contractverlenging lijkt me goed voor de club Ajax”, maakte Overmars toen al zijn standpunt duidelijk.

Ten Hag kende in januari van 2018 na het vertrek van Keizer nog een moeizaam eerste half jaar, slaagde er ook aan het begin van het afgelopen seizoen aanvankelijk niet in om het vertrouwen van enkele spelers te winnen, maar bleek – op weg naar de top – een razendsnelle leerling. De trainer kwam tegemoet aan een aantal wensen en heeft zijn zaken inmiddels uitstekend voor elkaar.