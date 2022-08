Duidelijkheid over niet doorgaan titelgevecht in Düsseldorf Glory-vechter Luis Tavares positief getest op verboden middel

Luis Tavares voor de weging van Glory Rivals.

AMSTERDAM - Luis Tavares is positief getest op een verboden middel en mag voorlopig niet in actie komen. De kickbokser zou volgende week zaterdag in Düsseldorf tegen Sergej Maslobojev om de Glory-lichtzwaargewichttitel vechten, maar die partij werd dinsdag gecanceld nadat duidelijk werd dat de Rotterdammer was betrapt.