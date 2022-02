Maarten Stekelenburg denkt dit seizoen niet terug te keren onder de lat bij Ajax

Dat zegt de doelman op de officiële website van Ajax. Stekelenburg weet nog niet wanneer hij zijn rentree maakt. „Het zal heel lastig worden om dit seizoen nog fit te raken. Ik zal er wel alles aan doen, maar het wordt een moeilijk verhaal. En dat is heel zuur.”

De doelman kreeg in de voorbereiding last van een heup en lies. Desondanks deed hij nog mee in de eerste vier competitieduels. Toen de pijn erger werd, volgde nader onderzoek.

„In het ziekenhuis kwamen ze erachter dat er heel veel stuk was in mijn heup”, zegt Stekelenburg. „Doorgaan had geen zin. De operatie is goed gegaan. Ze hebben alles kunnen herstellen wat stuk was.”

