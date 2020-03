Stengs: ’Hier kunnen we ons goed voor opladen’

Door de overwinning mag AZ, dat dit seizoen uitblinkt in de topwedstrijden, zich gedeeld koploper noemen.

„Dit team draait goed in dit soort wedstrijden. Misschien kunnen we ons hier goed voor opladen”, aldus Stengs voor de camera van FOX Sports. „We konden goed onder hun druk uitspelen en zij lieten veel ruimte liggen. We hadden alleen niet het besef dat we zoveel grote kansen kregen.”

Onnodig spannend

AZ had bij rust al een ruimere marge kunnen hebben dan één doelpunt. De wedstrijd bleef lang spannend en dat was volgens Stengs onnodig. „Dat roep je over jezelf af. Stel je voor dat de tweede helft heel anders zou lopen.”

De conclusie volgens Stengs: AZ mag weer dromen van de titel. „De media kunnen nu niet meer zeggen dat we niet van de grote clubs kunnen winnen”, aldus de aanvaller, die met zijn ploeg ook al de thuiswedstrijd van Ajax (1-0) en bij Feyenoord (0-3) en PSV (0-4) won. „En we zijn ook nog de betere ploeg geweest.”

Trainer Arne Slot had nooit verwacht dat AZ zo makkelijk van Ajax zou winnen. „Ik was wel verrast dat we dit tegen zo’n sterke tegenstander konden”, zei hij. „We waren goed voorbereid en wisten steeds de vrije man op het middenveld te vinden. Verdedigen tegen Ajax is heel dankbaar. Als het lukt, kan je meteen profiteren van de ruimte die er ligt. We hebben met negen veldspelers verdedigd. Alleen Boadu hoefde dat niet.”

Landstitel

Slot wilde nog niet over de landstitel praten. „Maar we gaan er de laatste tien competitiewedstrijden alles aan doen”, beloofde hij. „Zaterdag krijgen we ADO Den Haag op bezoek. Dat is een andere tegenstander dan Ajax. Dan moeten wij het spel maken en zal ADO inzakken.”

Slot nam ook de tijd om te benadrukken hoe trots hij op doelman Marco Bizot was. „Hij heeft afgelopen week zijn vader verloren. Zaterdag was de uitvaart, daarom is hij niet mee op trainingskamp gegaan. Als je dan zo’n wedstrijd speelt... Petje af voor Marco.”

