Voormalig topspits Vialli genezen van alvleesklierkanker

„In december heb ik de chemotherapie beëindigd”, liet de voormalige aanvaller van onder meer Juventus en Chelsea weten. „Eerst een cyclus van acht maanden en daarna nog een periode van negen maanden. Het waren zware tijden, zelfs voor zo’n stoere vent als ik.”

Vialli, werkzaam als teammanager van de Italiaanse ploeg, verblijft momenteel in Engeland. Bij Chelsea fungeerde hij na zijn spelersloopbaan een paar seizoenen als coach. „Zijn herstel is geweldig nieuws”, liet de Londense topclub weten.

Vialli volgt met de nodige spanning de ontwikkelingen in zijn thuisland, dat zwaar geraakt is door de coronapandemie. „Ik voel me schuldig omdat ik nu niet in Italië ben, maar mijn gezondheidstoestand staat dat niet toe. Dit is een enorme test voor de mensheid, maar het zal niet vergeefs zijn. Je begrijpt nu pas wat het eigenlijk betekent om het zonder sport te moeten doen. De schoonheid van sport en voetbal, de emoties en de herinneringen zullen ons helpen om de weg terug naar het leven te vinden.”