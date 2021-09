Premium Het beste van De Telegraaf

Limburger maakt deel uit van plannen Jumbo-Visma in 2022 Transfergerucht Tom Dumoulin noemt Merijn Zeeman ’complete onzin’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Tom Dumoulin Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Het bericht dat de Franse sportkrant l’Équipe naar buiten bracht dat er een transfer van Tom Dumoulin naar Team BikeExchange in de maak is, betitelt Merijn Zeeman als: „Complete onzin, of ik moet onder een steen hebben gelegen.” De sportief manager van Jumbo-Visma laat weten al deels met de plannen van volgend jaar bezig te zijn. „En daar komt Tom ook in voor. Dit bericht is uit de lucht gegrepen.”