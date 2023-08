Hockeyinternational Laura Nunnink: ’Beyoncé is echt fan-tas-tisch’

Er is meer dan sport alleen. Ook voor hockeyster Laura Nunnink (28), speelster van Den Bosch en het Nederlands elftal. In de aanloop naar het Europees kampioenschap in Mönchengladbach (18-27 augustus) beantwoordt de spelmaker in de lifestylerubriek ’Extra Tijd Met’ een serie persoonlijke vragen.

Laura Nunnink. Ⓒ René Bouwman