Haaland en City slopen Bayern München in kwartfinale Champions League

Coach Pep Guardiola is al jaren op jacht naar zijn eerste Champions League-eindzege met de Citizens. Dat Bayern München uit de koker rolde voor de kwartfinale, zal de Spaanse voormalig trainer van de Duitse recordkampioen niet met gejuich hebben ontvangen, want eigenlijk had het ook net zo goed de finale kunnen zijn. En zo werd de wedstrijd ook aangegaan door beide teams, want het ging 90 minuten lang op het allerhoogste tempo van links naar rechts en weer terug.

City begon furieus aan de wedstrijd en zette Bayern bijna nonstop onder druk. Echter, tot veel kansen leidde dit niet. De formatie van de nieuwe trainer Thomas Tuchel leek de situatie aardig onder controle te hebben, al hadden ze de bal nauwelijks. Toch iets wat ze niet vaak meemaken, niet de bal hebben.

Fraaie openingstreffer

Toch waren er twee kansjes voor Haaland, terwijl aan de andere kant Jamal Musiala vrij mocht uithalen op de rand van de zestienmeter, maar Ruben Dias gooide zich knap voor de bal en voorkwam zo de doelpoging.

Toch viel de 1-0 voor de thuisploeg. Middenvelder Rodri ontving de bal, kapte naar zijn ’zwakke’ linkerbeen en krulde van een behoorlijke afstand de bal achter de kansloze Yann Sommer: 1-0 in de 28e minuut.

City de betere

Het spel golfde op en neer, waarbij vooral City via Kevin De Bruyne en Haaland steeds vooral gevaarlijk werd. De thuisploeg had de boel dan ook de eerste helft in handen. Wel waren er even zorgen om Matthijs de Ligt. De verdediger verstapte zich en ging kermend van de pijn naar de grond, maar toch kon hij zijn wedstrijd gelukkig vervolgen.

Ook na rust was het City wat de klok sloeg, al viel de eerste grote kans voor Bayern te noteren. Leroy Sane mocht van niet heel ver vuren op het City-doel, maar keeper Ederson voorkwam erger. Een minuut later aan de andere kant - na kinderlijk verdedigen van de Beierse ploeg - mocht Haaland uithalen, maar ging de bal er net niet in.

Enorm tempo

De Zwitserse keeper van Bayern, Sommer, moest inmiddels alweer meerdere kansen in actie komen. Maar ook de ploeg van Tuchel liet zich geregeld zien naar voren. Het was een wedstrijd van een enorm tempo. Alsof de kwartfinale niet uit twee, maar uit één wedstrijd bestaat.

Toch was City de betere en de spelers van de Citizens vooral ook fysiek sterker. Bayern kon maar geen vat krijgen op de machine van Guardiola. Knullig balverlies van verdediger Dayot Upamecano leidde dan ook de 2-0 in. Haaland pikte de bal op en legde de bal prachtig op de meegelopen Bernardo Silva. De Portugees kopte de terechte 2-0 tegen de touwen in minuut 70.

Natuurlijk Haaland

Invaller Julian Alvarez had bijna de 3-0 op het scorebord gezet, maar Sommer voorkwam erger. Voor even, want Haaland had nog niet gescoord en dat moest natuurlijk nog wel gebeuren. Via John Stones kwam de bal bij de Noor en die dacht geen seconde na: 3-0. Zijn elfde Champions League-treffer dit seizoen.

En het leek nog niet afgelopen, want Sommer moest nog volop in actie komen in de slotfase. Het bleef echter 3-0, een stand waar alleen een wonder Bayern nog in de halve finale kan brengen.