Prima spitsengoal Janssen niet genoeg voor Antwerp

Regerend Belgisch landskampioen Royal Antwerp is vrijdagavond niet verder gekomen dan 1-1 tegen OH Leuven. Vincent Janssen zette de ploeg van coach Mark van Bommel in de 34e minuut op voorsprong, maar in de 82e minuut maakte Richie Sagrado er voor de thuisploeg 1-1 van.

Vincent Janssen vecht een verbeten duel om de bal uit. Ⓒ ANP/HH