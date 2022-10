Kyrgios trekt zich terug en speelt niet tegen Oranje tijdens Davis Cup

Tennis

Toptennisster Halep geschorst na positieve dopingtest: ’Schok van mijn leven’

Simona Halep is voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest, dat meldt International Tennis Integrity Agency. Een afgenomen sample tijdens de in augustus en september afgewerkte US Open – waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld – is positief gebleken.