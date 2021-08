Sharon van Rouwendaal in extreme omstandigheden naar zilver: ’Wel drie kilo kwijtgeraakt’

Sharon van Rouwendaal op weg naar zilver. Ⓒ René Bouwman

TOKIO - Rond de olympische zilveren race van Sharon van Rouwendaal was het zó drukkend warm in Tokio dat er mensen langs de weg flauwvielen. In de baai waar de 27-jarige Nederlandse haar loodzware marathon van tien kilometer zwom, lag de watertemperatuur slechts anderhalve graad onder wat maximaal toegestaan is om een wedstrijd te mogen laten doorgaan. ,,Ik ben wel drie kilo kwijtgeraakt…”