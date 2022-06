Dumfries een wapen van formaat voor Van Gaal’s Oranje

Sport

Hockeysters verslaan Duitsland opnieuw in Pro League

De Oranje-hockeysters hebben ook het tweede Pro Leagueduel met Duitsland in winst omgezet. De overwinning was echter een stuk overtuigender dan de benauwde 3-2 zege van zaterdag. De fel spelende nummer 1 van de wereld had de regie de volledige zestig minuten in handen en versloeg de oosterburen met ...