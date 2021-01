Mesut Özil staat na 7,5 jaar voor vertrek bij Arsenal

De voormalige international van Duitsland stapt over van Arsenal, waar hij al langere tijd niet meer aan spelen toekomt. De laatste wedstrijd van Özil voor de club uit Londen dateert van maart vorig jaar.

Met Arsenal won Özil vier keer de FA Cup en vier keer de Community Shield. Landskampioen werd hij nooit met The Gunners. In totaal kwam de Duitser 254 keer uit voor Arsenal. In die duels was hij goed voor 44 goals en 77 assists.

Voor hij in 2013 naar Londen verkaste, speelde Özil voor Schalke 04, Werder Bremen en Real Madrid. Hij kwam 92 keer in actie voor Duitsland, onder meer in de gewonnen WK-finale in 2014.

Fenerbahçe bezet momenteel de vijfde plaats in de Turkse Süper Lig.