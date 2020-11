Iker Casillas over zijn hartaanval: ’Ik had het gevoel dat ik verdronk’

In de documentaire ’Hanging up wings’ vertelt de icoon van Real Madrid over de dag dat hij werd getroffen door een hartaanval. „Er is een halve seconde het gevoel dat je een hap adem neemt, maar het anders voelt. Ik was op weg naar de ploeg en had een zwaar gevoel, alsof ik minder lucht kreeg. Ik dacht aan een allergie. Op weg naar de keeperstrainer merkte ik dat mijn borst begon te bewegen, dat ik ademtekort kreeg.”

"Het is nooit door mijn gedachten geschoten dat ik een hartaanval kreeg"

„Ik zei tegen Roberto (de keeperstrainer, red.), geef me suiker of iets dergelijks. Ik voelde me slecht en wist niet wat er gebeurde. Daarna ging ik neer. Ik kon niet meer op mijn benen staan en besefte dat er iets ernstigs aan de hand was. Het is alsof je in een zwembad ligt, dat je eruit wil, maar je kan er niet uit. Ik raakte steeds meer buiten adem. Ik had het gevoel dat ik verdronk.’”

De dokter van Porto, Nelson Puga, besefte dat Casillas zo snel mogelijk naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. „Ik naam plaats in de passagiersstoel, maar ik kon niks. Ze deden de veiligheidsriem vast voor mij en daarna stortte ik in. De dokter en de veiligheidsman van Porto waren erbij.” Ondertussen begreep Casillas niet wat er met hem aan de hand was. „Het is nooit door mijn gedachten geschoten dat ik een hartaanval kreeg.” Dat vertelde dokter Isabel Quelhas hem later.

Zijn vrouw Sara Carbonero, een bekende Spaanse journaliste, weet nog precies hoe het nieuws haar ter ore kwam. „Ana (een goede vriend van haar, red.) zei: ’Sara, kalm blijven.’ Iker heeft een hartaanval gehad. Ik pakte direct mijn telefoon en belde hem. Ik weet niet waarom, want het was heel onwaarschijnlijk dat hij zou opnemen. Toen ik in het vliegtuig stapte (van Madrid naar Porto, red.) belde Iker mij met een fragiele stem. Hij kalmeerde mij. Ik weet niet wat hij toen verder nog heeft gezegd.”

"Dokter, ik trek het niet. Het brandt"

Het euvel in de borstkas van Casillas werd verholpen. „Op een gegeven moment voelde ik dicht bij mijn hart dat ze de contrastvloeistof plaatsten. Toen had ik het even zwaar. Ik voelde een hoop warmte in mijn lichaam”, verklaarde de Spaanse voetballegende. „Dokter, ik trek het niet. Het brandt.’ Maar de dokter vertelde dat dat normaal was en dat het zo’n dertig seconden zou duren. Het voelde alsof alles eruit kwam. Daarna kon ik weer normaal ademen.”

Casillas had het geluk dat hij tijdens de hartaanval op de club was, en niet thuis. „Als het een dag eerder was gebeurd, dan was ik waarschijnlijk thuisgebleven. Ik heb daarna nooit meer met mijn gezicht naar beneden geslapen. Je brengt nachten in angst door. Zelfs niezen is een drama. Maar dokter verzekerde mij: ’Iker, je gaat niet dood.’ Op een gegeven moment zei ik tegen mezelf: ’Je gaat nu gewoon slapen en als ik niet wakker word, is dat maar zo, maar nu ga ik rusten.”

In 2010 voorkomt Casillas dat Arjen Robben Nederland wereldkampioen maakt. Ⓒ ANP/HH

Casillas lag een paar dagen in het ziekenhuis en mocht vervolgens naar huis. Lang bleef onduidelijk of hij zou kunnen terugkeren. In augustus van dit jaar werd duidelijk dat Casillas geen rentree meer zou maken. In zijn rijke loopbaan won de 39-jarige keeper met zowel de Spaanse ploeg als Real Madrid zo’n beetje alles wat er te winnen viel.