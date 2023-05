’Minimaal 180 miljoen euro per jaar voor Eredivisie-clubs bij nieuwe TV-deal’

De Eredivisie CV (ECV) praat maandag met de clubs over de verlenging van het contract met ESPN, dat in 2025 afloopt. Als het aan de vier providers ligt, onthouden de clubs uit de hoogste divisie van het profvoetbal zich dan nog van een stem. Zij willen hun voorstel nog nader uitwerken en bespreken met de clubs en de ECV. „We verwachten ook dat ons voorstel op 8 mei wordt gepresenteerd als een beter alternatief voor de Eredivisie, waarbij de winsten transparant zullen zijn en terugvloeien naar de clubs. Want dat is waar het geld thuishoort, het gaat immers om jullie rechten”, schrijven de providers woensdag aan de clubs en de ECV.

Niet helemaal overtuigd

KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo en DELTA lieten eerder al weten dat ze de clubs jaarlijks 180 miljoen euro kunnen garanderen, over een periode van tien jaar. Maar het consortium van tv-aanbieders merkte de afgelopen week dat er clubs in de Eredivisie waren die nog niet helemaal overtuigd waren van het aanbod. Daarom hebben ze in een brief nogmaals proberen te benadrukken jaarlijks echt minimaal een bedrag van 180 miljoen euro te kunnen garanderen.

De vier tv-aanbieders verwachten dat ze uiteindelijk jaarlijks meer dan 200 miljoen euro aan de clubs uit de Eredivisie kunnen overmaken. Ze willen samen met de teams uit de hoogste voetbalklasse een joint venture oprichten voor de exploitatie van de mediarechten. Alle overige inkomsten in de joint venture, zoals rechten voor de samenvattingen, buitenlandse uitzendingen, sponsoring en uitzending via ’public viewing’ in bijvoorbeeld kroegen, moeten na aftrek van productiekosten voor 70 procent naar de clubs gaan. Daarnaast wordt de ploegen uit de Eredivisie meer vrijheid beloofd om hun beeldrechten ook zelf via eigen online kanalen te exploiteren, waardoor zij extra inkomsten genereren en meer aan binding met supporters kunnen doen.