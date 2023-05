’Minimaal 180 miljoen euro per jaar voor Eredivisie-clubs bij nieuwe TV-deal’

Het Consortium maakte onlangs bekend dat het een voorstel heeft gedaan aan de ECV en clubs om de rechten op een nieuwe manier te gaan exploiteren, waarbij er meer geld voor de clubs vrijkomt. De prognoses van de totale nettoverdiensten voor de clubs lopen op tot boven de 200 miljoen euro.

Ruis

In de afgelopen dagen bleek uit gesprekken met diverse clubs dat er toch ruis was ontstaan en dat niet helemaal helder was wat nu het gegarandeerde bedrag dat jaarlijks sowieso aan clubs wordt overgemaakt. Het Consortium heeft nu in een brief duidelijk gemaakt dat sowieso ieder jaar 180 miljoen euro netto naar de clubs gaat.

In de huidige opzet betalen de tv-aanbieders ook al ongeveer dit bedrag voor de zogenoemde distributierechten, maar zij betalen dit aan de huidige exploitant van de rechten. Met het voorstel van het Consortium verdwijnt deze tussenlaag, waardoor er meer geld direct naar de clubs vloeit.

Samen met de clubs zal een zogeheten joint venture worden opgericht voor de exploitatie van de rechten. Alle overige inkomsten in de joint venture, zoals rechten voor de samenvattingen (nu 30 miljoen euro per jaar), buitenlandse uitzendingen, sponsoring en uitzending via ’public viewing’ in bijvoorbeeld kroegen, komen na aftrek van productiekosten voor 70 procent ten goede aan de clubs. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 200 miljoen euro wat naar de clubs vloeit, of meer als de omzet in de komende jaren verder stijgt.