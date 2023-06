EK-kwalificatie: Engeland al flink op stoom

Een eigen goal van Ferdinando Apap, een penalty van Harry Kane en een treffer van Trent Alexander-Arnold brachten de Engelsen na een half uur al in een zetel. Callum Wilson nam kort voor het einde (eveneens vanuit een strafschop) de eindstand voor zijn rekening.

Engeland heeft zes punten voorsprong op achtervolgers Oekraïne, Italië en Noord-Macedonië, die allemaal wel een duel minder speelden. Oekraïne boog in de uitwedstrijd tegen Noord-Macedonië in de tweede helft een 2-0 achterstand om in een zege. Het werd 2-3. Italië komt deze kwalificatieperiode niet in actie omdat het net als Oranje uitkomt in de Final Four van de Nations League.

Wales thuis hard onderuit

In Groep B leed Wales in eigen huis een nederlaag geleden tegen Armenië. Het werd 2-4 in het Cardiff City Stadium. Daniel James bezorgde Wales nog wel een voorsprong, maar de Armeniërs liepen uit naar 1-3, onder meer door twee doelpunten van Grant-Leon Ranos. Ruim een kwartier voor tijd verkleinde Wales de marge via Harry Wilson. Niet veel later kwam Armenië op 2-4 en na een rode kaart voor Welshman Kieffer Moore en was het verzet gebroken.

Wales, de laatste jaren succesvol met de inmiddels gestopte Gareth Bale in de gelederen, heeft na drie duels pas 4 punten. Voor Armenië waren het de eerste punten in de EK-kwalificatiereeks. In dezelfde groep won Turkije met 3-2 bij Letland. Invaller Irfan Kahveci, in de 89e minuut binnen de lijnen gekomen, bezorgde de Turken drie punten met een goal in de 95e minuut.

Krappe zege Denen

Denemarken boekte in Groep H op eigen veld een nipte zege Noord-Ierland: 1-0. Middenvelder Jonas Wind nam het enige doelpunt van de avond voor zijn rekening. Denemarken heeft na drie duels 6 punten, net als Kazachstan, Finland en Slovenië.