Afghaanse vlag ’uit solidariteit’ meegedragen tijdens openingsceremonie Paralympische Spelen

De voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), Andrew Parsons, kondigde daags voor de start van het evenement aan dat de Afghaanse vlag „als teken van solidariteit” een plaats zal krijgen tijdens de parade.

Na de machtsovername van de radicaal-islamistische Taliban trachten heel wat Afghanen het land tevergeefs te ontvluchten. Twee Afghaanse atleten hadden zich geplaatst voor de Paralympics maar zijn er niet bij in Japan. „We willen hen er graag bij hebben. Jammer genoeg is dat niet mogelijk maar we zullen hier aan hen denken”, verklaarde Parsons.

Een vertegenwoordiger van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties zal de Afghaanse vlag het stadion binnen dragen.

Eén Afghaan zal overigens wel deelnemen, zwemmer Abbas Karimi (die geen armen heeft), maar hij ontvluchtte het land verschillende jaren geleden en komt uit voor het vluchtelingenteam.