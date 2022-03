Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Verschil van inzicht tussen Van Dijk en Van Gaal kan dingetje worden

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Valentijn Driessen

Bij het Nederlands elftal staat dit jaar alles in het teken van het WK in Qatar in november. Zelfs de Nations League-duels in juni en september. Dat komt doordat bondscoach Louis van Gaal met Oranje niet voortborduurt op de WK-kwalificatiestrategie, maar hij de Hollandse School – 1-4-3-3 – inruilt voor een nieuw systeem – 1-3-4-1-2 of -1-3-4-3 – en hij alle wedstrijden en trainingen nodig heeft om in het Midden-Oosten goed beslagen ten ijs te komen.