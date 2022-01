Toch ook steun voor Novak Djokovic uit tenniswereld

„Novak zou nooit naar Australië zijn gegaan als hij geen vrijstelling had gekregen van de overheid”, schrijft Pospisil op Twitter. „Hij zou de Australian Open dan hebben overgeslagen en thuis zijn gebleven bij zijn familie. Niemand had dan over deze puinhoop gepraat. Met de verkiezingen in aantocht stond hier een politieke agenda op het spel, dat is heel duidelijk. Dit is niet zijn fout. Hij is het land niet binnengedrongen en hij heeft ook niet zijn eigen regels gemaakt, zoals wordt gezegd. Hij was er klaar voor om gewoon thuis te blijven.” De 31-jarige Canadees was eerder al kritisch op de houding van tennisbond ATP, die zich de afgelopen anderhalve week afzijdig hield in het geschil tussen Djokovic en de Australische autoriteiten.

De Servische nummer 1 van de wereld zou het maandag in de eerste ronde van de Australian Open opnemen tegen landgenoot Miomir Kecmanovic. Een dag voor de start van het grandslamtoernooi werd Djokovic echter het land uitgezet. „Ons kleine Servische team in Melbourne is verontwaardigd en teleurgesteld”, schrijft Kecmanovic op Instagram. „Ik was heel blij dat ik de eer had om het toernooi te openen tegen de beste speler ter wereld in de Rod Laver Arena. We gaan nu proberen om hem hier te wreken”, aldus de 22-jarige Serviër, die nu de Italiaanse ’lucky loser’ Salvatore Caruso treft.

Onder anderen John Isner, Alizé Cornet en Nick Kyrgios kwamen via de sociale media ook met steunbetuigingen aan Djokovic. „Ik weet er te weinig van om de situatie te beoordelen”, zegt Cornet. „Maar ik weet wel dat Novak altijd de eerste is die zich inzet voor de spelers. Maar niemand van ons stond nu voor hem op. Blijf sterk, Novak.”