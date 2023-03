Premium Het beste van De Telegraaf

Indrukwekkende prestatie Olav Kooij: ’Vorm van Parijs-Nice heb ik duidelijk meegenomen’

Olav Kooij schudt Yves Lampaert de hand. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Olav Kooij stond bij de bookmakers vooraf weliswaar al hoog genoteerd, maar dat hij ook in een loodzware editie van Brugge-De Panne Classic met wind en regen overeind kon blijven, dat hadden weinigen verwacht. Een zege als ultieme bekroning kwam er net niet, omdat Jasper Philipsen hem in de sprint vloerde. De Vlaming stak er in het slechte Belgische weer nog net bovenuit.