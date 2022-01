Wessel Dammers verruilt FC Groningen voor Willem II

Dammers is opgeleid bij Feyenoord. De rechtspoot werd eerder verhuurd aan SC Cambuur en verhuisde in 2017 naar Fortuna Sittard. FC Groningen nam hem in 2020 over. Dammers was dit seizoen aanvankelijk basisspeler bij FC Groningen. De laatste zes wedstrijden fungeerde hij als invaller.

De sponsors van Willem II hadden woensdagavond een onderhoud met drie commissarissen van de club. De geldschieters waren ongerust over het uitblijven van nieuwe spelers.

Na Kilian Ludewig en Jizz Hornkamp is Dammers de derde winterse nieuweling. Er zijn meer spelers op komst.