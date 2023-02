Mma-legende Emelianenko na snelle nederlaag tegen Bader met pensioen: ’Teleurgesteld en blij’

Emelianenko had vooraf al laten weten dat de partij tegen Bader ongeacht het resultaat zijn laatste werd. Hij had daarbij ongetwijfeld met veel scenario’s rekening gehouden en dat hij tegen de Amerikaan in de eerste ronde al het zou begeven was daarbij het horrorscript dat daadwerkelijk geschreven werd. Bader kreeg zijn tegenstander halverwege de eerste ronde tegen het canvas en beukte net zolang op hem in totdat het gedaan was. Daarmee werd hij de eerste - en voor altijd dus ook enige - die Emelianenko twee keer heeft weten te verslaan.

„Aan de ene kant ben ik natuurlijk teleurgesteld dat ik in het gevecht niet heb geleverd zoals ik wilde”, zei Emelianenko na zijn nederlaag. „Maar aan de andere kant ben ik zo blij dat al deze mensen hier voor me staan te juichen en dat al deze ervaren vechters die de afgelopen bijna 20 jaar tegen mij hebben gestreden hier zijn om me te begroeten. Dus ik ben erg blij.”

Eblen superieur

In het middelgewicht, de klasse waar ook de Nederlanders Gegard Mousasi en Costello van Steenis in uitkomen, verdedigde Johnny Eblen (31) zijn titel met succes. Mousasi verloor afgelopen zomer de titel nog aan de Amerikaan, die zaterdagavond voor het eerst ’aangevallen’ werd als titelhouder. Die test doorstond Eblen soeverein. Anatoly Tokov had weinig in te brengen en Eblen won alle drie de ronden overtuigend op punten. Hierdoor behoudt hij vooralsnog een perfecte score in zijn loopbaan van 13 tegen 0.