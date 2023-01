Premium Het beste van De Telegraaf

Belgische darter waarschuwt concurrentie: ’Ik ben voor niemand bang. Als Dimitri opstaat, moet iedereen hem vrezen’ Van den Bergh heeft richting Van Gerwen-clash speciale droom: ’Contact m’n vrouw’

Dimitri Van den Bergh kan het niet geloven: hij staat in de halve finale. Ⓒ ANP/HH

ALEXANDRA PALACE - Het duurde zo’n drie kwartier, voordat de door het dolle zijnde Dimitri van den Bergh (28) aanschoof voor zijn persconferentie na de kwartfinalewinst op Jonny Clayton: 5-3. Was The Dreammaker kort na zijn partij tegenover de tv-stations nog redelijk bescheiden, toen alles een beetje was bezonken, bleek de eerste Belg ooit in de halve finale van het WK darts de wereld aan te kunnen.