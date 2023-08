Ayase Ueda kan zondag al debuteren voor Feyenoord

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Ueda kan zondag al debuteren voor Feyenoord

13:31 uur Ayase Ueda kan zondag zijn debuut maken voor Feyenoord, dat het in de eerste speelronde van de Eredivisie opneemt tegen Fortuna Sittard. De 24 jaar oude spits uit Japan is speelgerechtigd verklaard. De regerend landskampioen nam de 15-voudig international over van Cercle Brugge.

„De autoriteiten hebben voor Ueda zijn gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid afgegeven. Daarmee is de 24-jarige Japanse spits speelgerechtigd en kan hij per direct trainen en wedstrijden spelen voor Feyenoord”, meldt de Rotterdamse club.

Ook Bart Nieuwkoop kan zondag al in actie komen. De Belgische voetbalbond heeft het internationale transfercertificaat afgegeven, aldus Feyenoord.