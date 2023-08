Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Blessure houdt Malacia voorlopig nog aan de kant bij ManUnited

Tyrell Malacia komt voorlopig niet in actie bij Manchester United. De blessure die de 23-jarige linksback eind vorig seizoen opliep, is wat ernstiger dan gedacht.

„Het herstel van Malacia zal even duren”, aldus trainer Erik ten Hag, die aangaf dat de Oranje-international ontbreekt in de selectie tijdens de eerste competitiewedstrijd van maandag tegen Wolverhampton Wanderers. Ook de wedstrijden daarna is Malacia er zeker nog niet bij, gaf de coach aan.

De blessure van de nieuwe Deense spits Rasmus Højlund lijkt juist mee te vallen. Tegen Wolverhampton is hij er nog niet bij.

Basketbalvedette Giannis Antetokounmpo mist WK definitief

15:40 uur De Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo doet definitief niet mee aan het wereldkampioenschap basketbal dat over twee weken begint. De 28-jarige speler van Milwaukee Bucks is niet op tijd hersteld van een knieoperatie.

„Na maanden van hard werk en meerdere gesprekken met de medische staf is het duidelijk dat ik niet klaar ben om te spelen op het niveau dat ik nodig heb op het WK”, schreef Antetokounmpo op sociale media. „Ik ben enorm teleurgesteld in deze uitkomst.”

Antetokounmpo onderging eind juni een operatie aan zijn linkerknie. Bucks-trainer Adrian Griffin zei naderhand dat hij verwachtte dat de Griek op tijd terug is voor het trainingskamp in september ter voorbereiding op het nieuwe NBA-seizoen.

Het WK basketbal staat vanaf 25 augustus op het programma in Japan, Indonesië en de Filipijnen.

Ueda kan zondag al debuteren voor Feyenoord

13:31 uur Ayase Ueda kan zondag zijn debuut maken voor Feyenoord, dat het in de eerste speelronde van de Eredivisie opneemt tegen Fortuna Sittard. De 24 jaar oude spits uit Japan is speelgerechtigd verklaard. De regerend landskampioen nam de 15-voudig international over van Cercle Brugge.

„De autoriteiten hebben voor Ueda zijn gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid afgegeven. Daarmee is de 24-jarige Japanse spits speelgerechtigd en kan hij per direct trainen en wedstrijden spelen voor Feyenoord”, meldt de Rotterdamse club.

Ook Bart Nieuwkoop kan zondag al in actie komen. De Belgische voetbalbond heeft het internationale transfercertificaat afgegeven, aldus Feyenoord.