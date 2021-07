Lewis Hamilton klopt Max Verstappen tijdens kwalificatie Silverstone

Tijdens de eerste kwalificatieronde liet Verstappen net als tijdens de eerste training direct zijn kracht zien. Want ondanks een kleine misser in de laatste bocht, was hij net iets sneller dan Lewis Hamilton, die wel een extra run maakte. De twee grote namen van de Formule 1 doken als enige onder de 1.27.

In Q2 toonde Hamilton zich de sterkste op zijn thuisbaan. Hij was bijna drie tienden van een seconde rapper dan Verstappen, die aangaf wat problemen te hebben. Verder verraste George Russell door in de Williams Q3 te halen.

Ook Q3 verliep niet goed voor Verstappen, die klaagde over onderstuur. Na de eerste run was Hamilton dan een kleine twee tienden sneller dan de leider in het wereldkampioenschap. Tijdens de twee run leek Hamilton dat te verbeteren, maar een foute manoeuvre maakte dat hij zijn eigen tijd niet verbeterde. Verstappen kwam wel iets dichterbij, maar kon de tijd uit de eerste run van Hamilton niet verbeteren.