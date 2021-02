Nieuwe dreun voor FC Twente

Nader onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat de 24-jarige verdediger dit seizoen niet meer in actie zal komen, laat de club uit Enschede weten op de eigen website.

Pleguezuelo laat zelf weten: „Deze blessure is natuurlijk een grote teleurstelling. Dinsdag tijdens de training had ik last van mijn knie, maar ik had geen idee dat ik er zo lang uit zou zijn. We zaten in een wat mindere fase met de ploeg en dan wil je er juist zijn. Het is heel spijtig dat dat dit seizoen niet meer kan. Ik moet de knop omzetten en ik ga direct werken aan mijn herstel. Gelukkig is een operatie niet noodzakelijk.”

Ook trainer Ron Jans baalt van het nieuwe leed dat zijn selectie treft. „Het zit duidelijk even niet mee. Allereerst is het een grote teleurstelling voor Julio, hij is er altijd voor het team. Voor ons is het een grote aderlating. Julio is op zijn jonge leeftijd eigenlijk al een van de routiniers. Hij heeft mij al meteen aangegeven sterk terug te komen.”