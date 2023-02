Geen Van de Zandschulp, maar Van Rijthoven in Daviscup-duel

Het Nederlandse Davis Cup-team met (VLNR) Matwe Middelkoop, Wesley Koolhof, Tim van Rijthoven, Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en captain Paul Haarhuis. Ⓒ ANP/HH

Paul Haarhuis houdt tennisser Botic van de Zandschulp aan de kant in de Davis Cup-ontmoeting met Slowakije. De Nederlandse teamcaptain heeft Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven aangewezen voor de partijen in het enkelspel op de hardcourtbaan in het Groningse Martiniplaza.