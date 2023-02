Geen Van de Zandschulp, maar Van Rijthoven in Daviscup-duel

De 27-jarige Veenendaler trainde deze week wel gewoon mee met de nationale ploeg, maar Haarhuis geeft de fittere Van Rijthoven de voorkeur. Griekspoor begint de ontmoeting met Slowakije zaterdag om 14.00 uur met een partij tegen Lukas Klein. Van Rijthoven neemt het daarna op tegen de Slowaakse kopman Alex Molcan.

Zondag staat het dubbelspel op het programma. Haarhuis heeft daarvoor Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop aangewezen. Griekspoor speelt vervolgens tegen Molcan en Van Rijthoven tegen Klein. Beide teamcaptains kunnen hun opstelling nog wijzigen. Het land dat drie partijen wint, plaatst zich voor de Daviscup Finals.

Griekspoor is na zijn toernooizege vorige maand in India en het bereiken van de derde ronde op de Australian Open geklommen naar de 59e plaats op de wereldranglijst. Hij staat vier plekken onder Molcan. Van Rijthoven is de nummer 107 van de wereld, Klein neemt de 143e positie in. „Slowakije is een pittige tegenstander, maar door het thuisvoordeel met enthousiast publiek denk ik dat wij licht favoriet zijn”, zei Haarhuis onlangs al. „Ik kijk er naar uit.”

Afgelopen jaar wist Oranje bij de Daviscup Finals de kwartfinales te bereiken. Daarin moest de ploeg van Haarhuis het afleggen tegen Australië.