Premium Het beste van De Telegraaf

PSG dankt corona in de jacht op Lionel Messi

Door Dimitri Thijskens Kopieer naar clipboard

Lionel Messi poseert trots met zijn PSG-shirt. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Lionel Messi, ’s werelds beste voetballer, zal in de Franse hoofdstad Parijs jaarlijks veertig miljoen euro netto gaan verdienen. Het zal zijn nieuwe club Paris Saint-Germain, tien jaar geleden nog een degradatiekandidaat in de Franse competitie, in totaal 103 miljoen euro bruto kosten. Hoe komt het dat PSG, in tegenstelling tot Barcelona, in volle coronatijd wel zo met het geld kan blijven gooien?