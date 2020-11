Feyenoorder Marcos Senesi valt af, PSV’er Philipp Max opgeroepen

Senesi heeft zich na een moeizame start ontwikkeld tot een belangrijke kracht in de achterhoede bij Feyenoord. De Argentijn vormt het centrale duo met de Serviër Uros Spajic. De verdediger zorgde donderdag tijdens de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen CSKA Moskou in de Europa League voor het enige smetje op de avond door de bal ongelukkig in eigen doel te koppen.

Argentinië begon de kwalificatiereeks richting het WK van 2022 in Qatar vorige maand met overwinningen op Ecuador (1-0) en Bolivia (1-2). Volgende week donderdag speelt de ploeg van aanvoerder Lionel Messi in eigen land tegen Paraguay, op 17 november nemen de Albicelestes het op tegen Peru.

Philipp Max

PSV-verdediger Philipp Max is voor het eerst opgeroepen voor de Duitse voetbalploeg. Bondscoach Joachim Löw heeft maar liefst 25 veldspelers en vier keepers geselecteerd. Een aantal van hen mag de oefeninterland van woensdag tegen Tsjechië overslaan.

Behalve de 27-jarige Max debuteert ook Felix Uduokhai (23) in de selectie van de ’Mannschaft’. Uduokhai speelt voor FC Augsburg, de club waarvan PSV afgelopen zomer Max overnam. De aanvallend ingestelde linksback gaf al vier assists in de eredivisie. Max werd al wel eens opgenomen in de selectie van het olympische elftal, voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.

Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Ilkay Gündogan (Manchester City) en Leroy Sané (Bayern München) keren terug in de selectie. Kai Havertz (Chelsea) is er niet bij. Hij zit in quarantaine vanwege een positieve coronatest.

Het grootste deel van de selectie verzamelt maandag in Leipzig. De Bayern München-spelers Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich en Sané voegen zich pas donderdag bij de groep. Dat geldt ook voor Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid) en Timo Werner (Chelsea). Na het oefenduel met Tsjechië neemt Duitsland het in de Nations League op tegen Oekraïne (14 november) en Spanje (17 november).