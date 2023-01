Rulli moest Noppert spelen bij Argentinië

„We hebben heel veel gewerkt aan de penalty’s. We hebben veel video’s (van de tegenstanders, red.) bekeken en getraind op de manier zoals zij trapten. En dat hebben we ook gedaan met de manier waarop de keepers (van de tegenstanders, red.) hun reddingen deden. Franco Armani en ik moesten proberen de keepers van de andere landen te kopiëren. Ik probeerde Noppert te zijn, maar er was wel twaalf centimeter verschil”, vertelde Rulli lachend op de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. De nieuwe Ajax-goalie wilde niet onthullen of hij tweede of derde keeper was achter de onbetwiste eerste man Emiliano Martinez. „Ik weet het wel, maar ik kan het niet zeggen. Het belangrijkste was, dat we de wereldbeker gewonnen hebben.”

Rulli keek met gemengde gevoelens terug op zijn Eredivisiedebuut. „Ik denk dat zij beter speelden dan wij met elf tegen elf. Met tien tegen elf werden we sterker. Het was een lastige wedstrijd voor ons. We hadden gehoopt te winnen thuis met onze fans erbij. We moeten ons verbeteren richting de volgende wedstrijd. Daarvoor gaan we hard werken op de training.

Bekijk ook: Tiental Ajax kan tegen FC Twente voor vijfde keer op rij niet winnen

De Argentijnse goalie nam veel risico met het meevoetballen, wat resulteerde in twee keer balverlies, maar het liep in beide gevallen goed af. „Ik maakte wat fouten, maar ik ben blij, dat we de nul hebben gehouden. Ik moet hard werken en mijn ploeggenoten beter leren kennen. Alles is nog nieuw voor mij. Het was mijn eerste week hier. Ik ben erg blij dat ik mijn debuut heb kunnen maken en deel uitmaak van deze gigantische club.”