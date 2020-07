PSV-speler Ritsu Doan mag uit quarantaine

De aanvaller mocht eerder deze week nog niet meedoen omdat hij terugkeerde uit Japan. Voor dat land geldt vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege het coronavirus code oranje, wat staat voor ’alleen noodzakelijke reizen’. Doan moest bij terugkeer in Eindhoven eerst in quarantaine en kon daardoor alleen individueel trainen.

De nieuwe trainer Roger Schmidt heeft nu iedereen tot zijn beschikking. De Duitser begon maandag de eerste training met 27 spelers. PSV speelt volgende week vrijdag de eerste oefenwedstrijd. UNA is dan de tegenstander.

Voor Doan is de komst van een nieuwe trainer prettig. Onder leiding van Mark van Bommel was de Japanner vaak basisspeler, maar onder leiding van interim-coach Ernest Faber (die de ontslagen Van Bommel opvolgde) raakte hij zijn plaats in het elftal kwijt.