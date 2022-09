Premium Het beste van De Telegraaf

Tranen van geluk én verdriet tekenen de grillige loopbaan van Niki Terpstra

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Ramona en Niki Terpstra: „In een normaal seizoen was ik 150 dagen per jaar op pad, maar ik hoefde me nooit zorgen te maken om het thuisfront.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

In huize Terpstra is het even stil wanneer de vraag op tafel ligt waar Ramona het meest trots op is als ze terugkijkt op de carrière van manlief Niki (38), die aan zijn laatste jaar als profrenner bezig is. Zijn zeges in Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen zijn groots, maar haar antwoord komt uit de diepste kamers van haar hart. „Het meest trots ben ik op de keren dat Niki zich heeft teruggevochten, nadat hij in de kreukels lag en door iedereen al vijf keer was opgegeven.” En ook Niki weet zijn Ramona zichtbaar te raken…