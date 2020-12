Nederlands bobsleeduo twee keer net buiten de top 10 bij wereldbeker Innsbruck

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Bobslee: Nederlands duo twee keer net buiten de top 10

16.57 uur: Het Nederlandse bobsleeduo Ivo de Bruin/Janko Franjic is tijdens het wereldbekerweekeinde in Innsbruck twee keer net buiten de top 10 geëindigd. Zaterdag moest het tweetal genoegen nemen met de dertiende plek na twee runs. Een dag later belandde het koppel op de elfde plek in de eindstand.

Beide wereldbekerwedstrijden werden gewonnen door het Duitse duo Francesco Friedrich/Alexander Schüller. Stuurman Friedrich staat nu op 44 wereldbekerzeges, nog maar 1 minder dan recordhouder André Lange. De viervoudige olympisch kampioen uit Duitsland sloot zijn fraaie loopbaan in 2010 af.

In het wereldbekerklassement leidt Friedrich met ruime voorsprong. De Bruin neemt in de rangschikking de zestiende plek in.

Wielrennen: Na Tour Down Under ook geen Tour Colombia

12.24 uur: De Ronde van Colombia is van de wielerkalender gehaald vanwege de coronapandemie. De etappekoers stond gepland voor 9 tot en met 14 februari.

„Vanwege het hoge aantal positieve gevallen, de epidemiologische situatie in de wereld en de moeilijkheid om alle garanties te leveren wat betreft de veiligheidsprotocollen, heeft het uitvoerend comité van de Colombiaanse wielerbond beslist de Ronde van Colombia 2021 te annuleren. De koers keert terug in 2022”, luidt de mededeling.

Het gevolg is dat veel ploegen creatief zullen moeten zijn om al hun renners al vroeg in het seizoen wedstrijdkilometers te laten maken. Eerder werd namelijk al bekend dat de Tour Down Under en Cadel Evans Great Ocean Road Race in Australië (beide WorldTour) en de Nieuw-Zeelandse koersen Race Torquay en de Jayco Herald Sun Tour in 2021 niet op de kalender staan.

De Ronde van Colombia wordt sinds 2018 georganiseerd. Op de erelijst staan Egan Bernal in 2018, Miguel Ángel López in 2019 en Sergio Higuita dit jaar.

Voetbal: Arsenal paar weken zonder Aubameyang

10.44 uur: Arsenal mist de komende drukke periode in het Engelse voetbal zijn aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang. De aanvaller heeft een kuitblessure en is ongeveer twee weken uitgeschakeld, meldde coach Mikel Arteta na de nederlaag zaterdag tegen Everton met 2-1. Aubameyang ontbrak al in die wedstrijd.

„We willen hem zo snel mogelijk terug, maar hij heeft een verrekking. Het kan een week of twee weken duren eer hij weer beschikbaar is, dat is afwachten”, zei de geplaagde trainer van de Londense club, die is afgezakt naar een beschamende vijftiende plek op de ranglijst. Uit de laatste zeven competitieduels haalde Arsenal slechts 2 punten.

Het is de slechtste start van Arsenal sinds het seizoen 1974/75 en de Spaanse trainer moet door de tegenvallende resultaten vrezen voor zijn positie. „Het lijdt geen twijfel, de resultaten zijn niet goed genoeg en onacceptabel voor deze club”, aldus Arteta.

Golf: Van Dam bezet 59e plek

09.58 uur: Anne van Dam vertolkt een bijrol in het Tour Championship in Naples (Florida), de seizoensfinale van de Amerikaanse vrouwentour LPGA. Nederlands beste golfster deelt na drie ronden de 59e positie met 220 slagen, vier boven par.

De beste 72 golfsters van dit seizoen op de LPGA Tour doen mee aan het Tour Championship. Van Dam viel daar eigenlijk buiten, maar de Arnhemse kreeg dankzij een aantal afzeggingen toch een startbewijs. Ze noteerde in de derde ronde (zaterdag) 72 slagen, gelijk aan het baangemiddelde. Daarmee maakte ze te weinig goed van haar matige tweede ronde op vrijdag, toen ze binnenkwam in 77 slagen (+5).

De Zuid-Koreaanse Kim Sei-young heeft de leiding met 203 slagen (-13). Ze heeft één slag voorsprong op haar landgenote Ko Jin-young. Kim is titelverdediger en kan met een zege de nummer 1-positie op de wereldranglijst overnemen van Ko.