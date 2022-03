Iran vreest uitsluiting WK voetbal vanwege met geweld weren van vrouwen

Het ministerie van Sport had 2000 kaarten beschikbaar gesteld aan vrouwen, maar die kregen bij aankomst in het stadion in Mashad geen toegang. De politie zou pepperspray hebben gebruikt toen er onder de vrouwen protesten uitbraken.

„We horen verontrustend nieuws van de wereldbond FIFA en de Aziatische bond AFC”, schreef bestuurslid Mehrdad Seradschi op Twitter. „Mocht er een uitsluiting komen voor Iran, dan zijn de betrokkenen bij dit bittere incident in Mashad verantwoordelijk.”

De FIFA heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor het toelaten van vrouwen bij voetbalwedstrijden in Iran, waar het islamitische regime decennia lang vrouwen heeft verboden een stadion te betreden. Onder druk van de FIFA mochten onlangs vrouwen naar binnen bij voetbalwedstrijden uit de WK-kwalificatie en de Champions League in het nationale stadion in Teheran.

De wedstrijd tegen Libanon was in de conservatieve stad Mashad. Vermoedelijk hebben de religieuze autoriteiten in de stad zonder overleg met de Iraanse bond ingegrepen.