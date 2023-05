Thomas Letsch, held van VfL Bochum

Voor aanvang van de persconferentie na de wedstrijd had zich een menigte Bochum-supporters verzameld onder het gebouw waar die werd gehouden. De trainer wuifde door het raam naar de massa supporters die hem toejuichte.

Letsch tekende voor Bochum eind september vorig jaar toen die ploeg troosteloos onderaan stond met één punt uit zeven duels. Zijn debuut leverde nog een ruime nederlaag op (4-0 tegen RB Leipzig), maar zijn tweede wedstrijd als coach van Bochum mondde uit in een verrassende 3-0 thuiszege tegen Eintracht Frankfurt en gedurende het seizoen wist de uit 1848 stammende club steeds meer puntjes te sprokkelen en langzaam maar zeker op te klimmen op de ranglijst.

Kleinste budget

Voor de laatste speeldag stond VfL Bochum op de zestiende plek, de play-offplek, maar door een 3-0 thuiszege op Bayer Leverkusen is Letsch met zijn team naar de veertiende plek gesprongen en heeft zich daarmee direct veilig gespeeld. Daarmee FC Augsburg, dat nipt het vege lijf redde, VfB Stuttgart, dat veroordeeld is tot de play-off, en het gedegradeerde Schalke 04 en Hertha BSC achter zich latend. Een knappe prestatie van Letsch, zeker als je in ogenschouw neemt dat Bochum met veruit het kleinste budget werkt in de Bundesliga (48 miljoen euro), terwijl FC Augsburg (117 miljoen), VfB Stuttgart (115 miljoen), Schalke 04 (60 miljoen) en Hertha BSC (92 miljoen) allemaal meer te besteden hebben.

