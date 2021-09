Hoofdrol Quincy Promes bij Spartak Moskou

Napoli opende in de 1e minuut de score via Eljif Elmas. De Italianen moesten na een half uur spelen verder met een man minder na rood voor Mário Rui. Promes nam in de 55e minuut de gelijkmaker voor zijn rekening. Mikhail Ignatov zette Spartak in de 78e minuut op voorsprong, waarna Promes in de slotfase voor de definitieve beslissing zorgde. Spartak speelde op dat moment ook met tien spelers omdat Maximiliano Caufriez ook rood had gekregen.

Napoli kwam diep in blessuretijd via Victor Osimhen nog wel dichterbij, maar Spartak gaf de voorsprong niet meer weg.

In dezelfde groep won Legia Warschau met 1-0 van Leicester City. De club uit Polen is koploper met 6 punten, gevolgd door Spartak met 3 punten.

