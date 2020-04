FIA trekt meer macht naar zich toe

Vanaf nu mag de FIA belangrijke besluiten nemen als de meerderheid van de teams instemt. Tot nog toe kon een besluit alleen worden genomen met steun van alle renstallen.

Uitzonderlijke omstandigheden

De FIA voelt zich geroepen meer macht naar zich toe te trekken in de huidige coronacrisis, waarin de financiële gevolgen groot zijn en voor de kleinere teams in de Formule 1 mogelijk fataal. De federatie wil in „uitzonderlijke omstandigheden” sneller reageren en volstaan met steun van een meerderheid „om de sport voor de toekomst veilig te stellen”.

Het loslaten van de unanimiteitsbeginsel kan grote gevolgen hebben voor het aangekondigde budgetplafond in de koningsklasse van de autosport. Er is bij de Formule 1-teams verschil van mening over het verder verlagen van het maximale bedrag van 145 miljoen dollar dat de teams volgend jaar mogen uitgeven. Met name Ferrari verzet zich tegen dat plan.

Aanzienlijke opofferingen

Teambaas Mattia Binotto van de Italiaanse renstal liet al weten dat Ferrari absoluut niet onder die 145 miljoen dollar wil. „Het plafond van 145 miljoen betekent voor ons dat we aanzienlijke opofferingen moeten doen, met name op personeel gebied. Als het budget nog lager wordt, moeten we misschien naar andere opties kijken waar we ons race-DNA gaan inzetten”, sprak hij in The Guardian, daarmee zinspelend op een vertrek uit de Formule 1.

De Formule 1 ligt sinds de uitbraak van de pandemie stil. De eerste negen races van het jaar zijn geschrapt of uitgesteld.