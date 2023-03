Nieuwe finishfoto GP Monseré zorgt voor beroering: ’UCI, volgens mij heb ík gewonnen’

Intussen reageerde de organisatie van de wedstrijd: „We kregen heel wat negatieve reacties over ons heen, maar kunnen hier niets aan doen.”

Volgens de regels van de Internationale Wielerunie (UCI) moet er bij wegwedstrijden een fotofinish-camera aanwezig zijn. Uit een beeld dat op Twitter gedeeld werd, blijkt dat de finishfoto in de GP Monseré van lage kwaliteit was. De organisatie zou op basis van die weinig duidelijke foto besloten hebben dat toch niet Ewan, maar Thijssen de winnaar was.

„Wij kunnen in heel deze zaak niets doen”, reageerde organisator Rino Vandromme tegenover Het Nieuwsblad. „Het bepalen van de uitslag en de werking van de fotofinish is in handen van Belgian Cycling. Toch kregen wij een hoop negatieve berichten over ons heen. Natuurlijk is het jammer dat een wedstrijd, die zo goed verliep, op zo’n manier moet worden afgesloten. Dat het zo close was tussen Gerben Thijssen en Caleb Ewan is een wedstrijdsituatie waaraan niemand iets kan doen. Dat was ook de reden waarom de podiumceremonie dermate lang op zich liet wachten. De jury deed er alles aan om na eer en geweten de juiste winnaar aan te wijzen.”

Intussen doen ook andere foto’s de ronde waarop het toch eerder Ewan lijkt die nipt de sprint wint - al werden die beelden net voor de streep gemaakt. De Australiër deelde de foto’s zelf ook al op Twitter. „Ik denk een beetje dat ik gewonnen heb. Als iemand een foto heeft van grote G (verwijzend naar Gerben Thijssen, red.) die me verslaat, dan zou ik me eerlijk gezegd wat beter voelen”, klinkt het.

Sam Welsford, die derde werd, reageerde alvast klaar en duidelijk: „Wtf, je hebt dit duidelijk gewonnen.” Ook enkele van Ewans teamgenoten reageerden al. „De UCI zou dit opnieuw moeten bekijken”, schrijft Thomas De Gendt op Twitter. Rüdiger Selig had dan weer een vraag. „UCI, kunnen jullie mij dit uitleggen”, schrijft de Duitser op Instagram.

