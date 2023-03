Sport Kort: handbalsters herstellen zich tegen Denemarken van afstraffing

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Handbalsters herstellen zich tegen Denemarken van afstraffing

18:40 uur De Nederlandse handbalsters hebben de Golden League in Eindhoven afgesloten met een overwinning op Denemarken. De ploeg van bondscoach Per Johansson versloeg de nummer 3 van het laatste WK en verliezend EK-finalist met 28-21. Oranje herstelde zich daarmee van de afstraffing een dag eerder door regerend wereld- en Europees kampioen Noorwegen (22-33).

De ploeg van Johansson liet het tegen de Noorse vrouwen vooral na de rust afweten. "We moeten ons schamen voor die tweede helft", zei Johansson bij Ziggo Sport, kort voor het het begin van de wedstrijd tegen Denemarken. "De chemie, connectie en het ritme ontbraken toen. We moeten beter en vooral gedisciplineerder zijn. Het is heel fijn om in zo'n volle en luidruchtige hal te spelen, maar we moeten het publiek wel wat teruggeven."

De Zweedse bondscoach van Oranje zag tegen Denemarken het gewenste herstel. Zijn ploeg stond al snel met 4-0 voor en leidde bij rust met 13-11. In de tweede helft liepen de handbalsters ver weg Denemarken.

Nederland had donderdag in Eindhoven al overtuigend gewonnen van Tsjechië (37-29). De Golden League is op initiatief van Nederland, Noorwegen en Denemarken in het leven geroepen. De landen spelen onderling oefenwedstrijden, waarbij steeds een ander land wordt uitgenodigd.

Turntrainer Beltman interim-bondscoach Oostenrijk

15.20 uur: Turntrainer Gerrit Beltman heeft tot en met de Europese kampioenschappen in april de Oostenrijkse vrouwenselectie onder zijn hoede. Dat blijkt uit een bericht van de regionale nieuwssite NÖN. Beltman bekende in de zomer van 2020 in een interview in het Noordhollands Dagblad dat hij in het verleden jonge turnsters geestelijk en lichamelijk mishandeld had. Daarop volgden tal van getuigenissen van (oud-) turnsters, ook over andere coaches en werd zelfs het topsportprogramma van gymnastiekbond KNGU tijdelijk stilgelegd.

Beltman, die tot 2010 in dienst was van de KNGU, duikt nu op bij de Oostenrijkse bond, blijkt uit het bericht. Hij vervangt de Nederlander Patrick Kiens, die nu in Roemenië werkzaam is, en Daymon Montaigne-Jones, die naar de Verenigde Staten is vertrokken. Beiden werkten eerder bij PAX Haarlemmermeer. Turnster Selina Kickinger bevestigt dat ze met haar nationale ploeggenoten in Linz wordt getraind door Beltman. "Voor deze overgangsfase is hij zeker de juiste keuze", zegt ze. NÖN voegt eraan toe dat Beltman zich tegenwoordig bedient van moderne trainingsmethodes.

De Oostenrijkse bond gaf tot nu toe geen bevestiging van de aanstelling van Beltman.

Wanjiru wint marathon van Tokio in zesde tijd ooit

14.56 uur: De Keniaanse Rosemary Wanjiru heeft de marathon van Tokio gewonnen in een toptijd. De 2.16.28 van de 28-jarige atlete betekende de zesde tijd ooit gelopen bij de vrouwen op de 42,195 kilometer, terwijl de als tweede geëindigde Tsehay Gemechu uit Ethiopië naar de achtste tijd ooit snelde (2.16.56). Het wereldrecord staat sinds 2019 op naam van Brigid Kosgei in 2.14.04.

Bij de mannen was Deso Gelmisa de beste na een sprint om de winst. De 25-jarige Ethiopiër bleef met zijn 2.05.22 zijn landgenoten Mohamed Esa en Tsegaye Getachew net voor.

Van der Mark loopt weer botbreuken op bij crash

12.03 uur: Motorracer Michael van der Mark is weer geblesseerd geraakt door een crash in het WK Superbike. De 30-jarige coureur uit Bergschenhoek kwam in de zevende ronde van de race in het Indonesische Mandalika ten val en moest de strijd staken. Na afloop bleek dat Van der Mark twee vingers heeft gebroken.

Van der Mark liep vorig jaar mei een heupbreuk op door een val tijdens een training. De motorcoureur was toen nog maar net hersteld van een andere beenbreuk, die hij kort voor het seizoen opliep door een val van een mountainbike.

Positief voor Van der Mark is nu dat de coureurs in het WK Superbike voorlopig geen wedstrijd hebben. Het seizoen gaat in het weekend van 21 tot en met 23 april verder in Assen met het derde raceweekend van het jaar.

Zegereeks Milwaukee Bucks in NBA na zestien duels ten einde

10.07 uur: De lange zegereeks van de basketballers van Milwaukee Bucks in de NBA is na zestien duels ten einde. Ondanks een voorsprong van 18 punten in het derde kwart verloor de koploper van de oostelijke divisie in eigen stadion met 133-130 van Philadelphia 76ers. Ook de 34 punten van de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo waren niet genoeg voor de zeventiende opeenvolgende zege.

Bij Philadelphia 76ers, dat ook in de top van de oostelijke divisie meedraait, waren James Harden (38 punten), Joel Embiid (31) en Tyrese Maxey (26) op dreef. De inhaalslag werd ingezet in het derde kwart, waarna het vierde kwart duidelijk voor de uitspelende ploeg was: 48-31. De Bucks staan nog altijd bovenaan in de Eastern Conference, met 45 overwinningen in 63 duels. Boston Celtics had voor dat aantal zeges een wedstrijd meer nodig.

Australische tennisser De Minaur pakt in Acapulco zevende titel

09.55 uur: De Australische tennisser Alex de Minaur heeft in het Mexicaanse Acapulco zijn grootste overwinning tot nu toe behaald. De 24-jarige nummer 22 van de wereld won de finale van de Amerikaan Tommy Paul en pakte daarmee zijn zevende ATP-titel. Daar had De Minaur wel drie sets (3-6 6-4 6-1) en bijna 2,5 uur voor nodig.

De Minaur kwam net als in de halve finale tegen Holger Rune een set achter. Maar met de nodige strijd knokte de Australiër zich ook terug in deze wedstrijd. In de beslissende set liep De Minaur snel weg en benutte hij zijn derde wedstrijdpunt. De 25-jarige Paul staat één plek lager op de wereldranglijst.

„Ik heb er hard voor moeten vechten en uiteindelijk wist ik me er op die manier doorheen te slaan”, zei De Minaur. „Het is een geweldig toernooi geweest, ik ben blij met mijn spelniveau.” De Australiër stijgt door zijn goede week naar de achttiende plek op de ranglijst, waarmee hij in de buurt komt van zijn hoogste plek ooit, de vijftiende. Dat was in juni 2021. Zijn laatste toernooizege dateerde van afgelopen zomer in Atlanta.