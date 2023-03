Sport kort: Van der Mark breekt twee vingers bij crash

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van der Mark loopt weer botbreuken op bij crash

12.03 uur: Motorracer Michael van der Mark is weer geblesseerd geraakt door een crash in het WK Superbike. De 30-jarige coureur uit Bergschenhoek kwam in de zevende ronde van de race in het Indonesische Mandalika ten val en moest de strijd staken. Na afloop bleek dat Van der Mark twee vingers heeft gebroken.

Van der Mark liep vorig jaar mei een heupbreuk op door een val tijdens een training. De motorcoureur was toen nog maar net hersteld van een andere beenbreuk, die hij kort voor het seizoen opliep door een val van een mountainbike.

Positief voor Van der Mark is nu dat de coureurs in het WK Superbike voorlopig geen wedstrijd hebben. Het seizoen gaat in het weekend van 21 tot en met 23 april verder in Assen met het derde raceweekend van het jaar.

Zegereeks Milwaukee Bucks in NBA na zestien duels ten einde

10.07 uur: De lange zegereeks van de basketballers van Milwaukee Bucks in de NBA is na zestien duels ten einde. Ondanks een voorsprong van 18 punten in het derde kwart verloor de koploper van de oostelijke divisie in eigen stadion met 133-130 van Philadelphia 76ers. Ook de 34 punten van de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo waren niet genoeg voor de zeventiende opeenvolgende zege.

Bij Philadelphia 76ers, dat ook in de top van de oostelijke divisie meedraait, waren James Harden (38 punten), Joel Embiid (31) en Tyrese Maxey (26) op dreef. De inhaalslag werd ingezet in het derde kwart, waarna het vierde kwart duidelijk voor de uitspelende ploeg was: 48-31. De Bucks staan nog altijd bovenaan in de Eastern Conference, met 45 overwinningen in 63 duels. Boston Celtics had voor dat aantal zeges een wedstrijd meer nodig.

Australische tennisser De Minaur pakt in Acapulco zevende titel

09.55 uur: De Australische tennisser Alex de Minaur heeft in het Mexicaanse Acapulco zijn grootste overwinning tot nu toe behaald. De 24-jarige nummer 22 van de wereld won de finale van de Amerikaan Tommy Paul en pakte daarmee zijn zevende ATP-titel. Daar had De Minaur wel drie sets (3-6 6-4 6-1) en bijna 2,5 uur voor nodig.

De Minaur kwam net als in de halve finale tegen Holger Rune een set achter. Maar met de nodige strijd knokte de Australiër zich ook terug in deze wedstrijd. In de beslissende set liep De Minaur snel weg en benutte hij zijn derde wedstrijdpunt. De 25-jarige Paul staat één plek lager op de wereldranglijst.

„Ik heb er hard voor moeten vechten en uiteindelijk wist ik me er op die manier doorheen te slaan”, zei De Minaur. „Het is een geweldig toernooi geweest, ik ben blij met mijn spelniveau.” De Australiër stijgt door zijn goede week naar de achttiende plek op de ranglijst, waarmee hij in de buurt komt van zijn hoogste plek ooit, de vijftiende. Dat was in juni 2021. Zijn laatste toernooizege dateerde van afgelopen zomer in Atlanta.